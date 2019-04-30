Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye iade-i ziyaret

Mehmet Çerçi'ye iade-i ziyarette bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, makamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Başkan Çerçi'ye yeni dönemde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Zor bir süreci geride bıraktık. Vatandaşımız teveccüh gösterdi. Hem şahsınız hem de yeni görev alan arkadaşlarınıza hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Önümüzdeki süreçte Manisamıza güzel hizmetleri istişareler yaparak kazandırmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise şunları söyledi: “Seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Şehrimize güzel hizmetler yaparak uyum, birlik ve beraberlik içerisinde kalıcı eserleri hayata geçirmek; elbirliği ile şehrimize güzel hizmetler kazandırmak istiyoruz"