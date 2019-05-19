Başkan Ergün'den çocuk ve gençlere armağan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 100'ncü yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerinin ardından; çocukları ve gençleri sevindirdi. Yaklaşık 2 bin adet futbol topunu çocuk ve gençlere armağan eden Başkan Ergün, herkesin bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program, kortej yürüyüşü yapılmasının ardından Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Komite tarafından hazırlanan program, protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, resmi kutlama programının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Atatürk Spor Salonu önünde çocuklara güzel bir sürpriz yaptı. Yaklaşık iki bin adet futbol topunu çocuk ve gençlere armağan eden Başkan Ergün, katılımcıların tümünün bayramını kutladı. Başkan Ergün'ün jesti karşısında mutlu olan çocuklar, armağanı dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Ergün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayıp, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programlarının ardından yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine değinerek, “Başta Gazi Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu ülke için savaşıp yüreğini ortaya koyan ve kanını veren ulusumuza rahmet ve minnet borçluyuz. Bugün bu törenleri kutlayabiliyorsak, onların sayesinde. Bizlerde bu makamlarda, gençlerimize hizmet etmekteyiz. Sonuçta bugünün gençleri yarının büyükleri olacaklar. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada 13 farklı branşta 5 binin üzerinde çocuğumuza çeşitli kurslarda eğitim veriyoruz. Gençliğimizi geleceğe umutla taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.