Başkan Ergün'den çocuklara bayram eğlencesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi programların ardından kurdurduğu oyun grupları ve pamuk şeker standıyla çocukların bayram neşesini bir kat daha arttırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi kutlama programının ardından, çocuklar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün jestiyle Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşadı. Birbirinden farklı oyun gruplarında eğlenen çocuklar, pamuk şeker standı ile ağızlarını tatlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da çocuklarla yakından ilgilenerek, eğlencelerine ortak oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklar için hazırladığı bayram eğlencesi, Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyunca devam edeceği belirtildi.