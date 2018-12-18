Başkan Ergün'den hastalara geçmiş olsun ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Demirci'de Devlet Hastanesi diyaliz bölümünde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir dizi programlar gerçekleştirmek ve incelemelerde bulunmak üzere Demirci ilçesini ziyaret etti. Demirci Devlet Hastanesi önünde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Başkan Ergün, buradaki selamlaşmasının ardından Demirci Devlet Hastanesi Diyaliz bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Tedavi gören diyaliz hastalarına geçmiş olsun dileklerini ileten, hasta ve hasta yakınlarına karanfil dağıtan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, zanaatıyla Demirci'den yurtdışına açılan, ilçenin önemli isimlerinden olan çan ustası Mehmet Yavuz ile sohbet etti. Mehmet Yavuz ve eşinden tedavi süreci hakkında bilgiler alan Başkan Ergün, tüm hastalara ve hasta yakınlarına acil şifalar diledi.