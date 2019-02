Başkan Ergün'den ilk ziyaret MTSO'ya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na gerçekleştirdi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sezen Şenay ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

“Cumhur ittifakının adayı olarak açıklandım”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz haftalar içinde Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldığını hatırlatarak, isminin bir kez daha Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığını hatırlatarak, bu kapsamda ziyaretlere başladıklarını kaydetti. Başkan Ergün, ilk ziyareti de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimine yapmak istediklerini belirterek, yapılacak olan seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, “Geçtiğimiz günlerde Cumhur ittifakı adayı olarak MHP'nin 3'üncü kez aday göstermesi açısından adımız açıklandı. Geçtiğimiz 5 yıl Manisa Belediyesi ve ilk kez oluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ sürecinde 10 yılı geride bıraktık. Vatandaşlarımız bu hizmetlerde bizi takdir ederse bir 5 sene daha hizmet etmeye çalışacağız. Her şeyin hayırlısı, Rabbim utandırmasın. Bu süreç içinde yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımıza anlatıp paylaşma imkanı bulacağız. Asfalt ve altyapıların yapılmasında, 40 yıllık çözülemeyen çöp sorunu için aktarma ve çöp tesislerinin yapımında, atık su arıtma tesislerinin yapılmasında, vatandaşlarımızı ilgilendiren çevrecilik anlayışında bu yatırımların yapılmış olmasını vatandaşlarımız değerlendirecektir. 200'ün üzerindeki mahallenin alt yapısıyla tamamlanmasının mutluluğu içindeyiz. Burada tek amaç, vatandaşlarımızı yaşadıkları il, ilçe, belde, mahallesinde huzurlu ve mutlu yaşatabilmek. Bu amaçla bu hizmetler var. Her zaman dikkat ettiğimiz nokta her zaman resmi kurum, kuruluş, oda, dernekler olsun istişareleri paylaşabilmek, daha iyiyi nasıl yaparız bunun çabası içinde olduk. Allah utandırmasın diyoruz” dedi.

“Son ve ilk belediye başkanı oldunuz”

Başkan Cengiz Ergün'ün Manisa Belediyesinin son belediye başkanı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ise ilk belediye başkanı olduğunu hatırlatan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, yapılacak olan seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e başarılar dilerken, başkan adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Yılmaz, “Yapılan eserler ortada. 17 ilçeye yaptığımız ziyaretlerde bakış açısını da görüyoruz. Vatandaşlar yapılanları, hizmetleri unutmuyor. Yapılan her ne şekilde siyasi söylemleri ortaya çıkarsa da gerçek vatandaş objektif gözle görüyor. Bu açıdan yaptığınız eserler Manisa için büyük bir kazanım, inşallah eserlerinizin devamı gelir. Cumhur İttifakı olarak yeni bir oluşum oluştu. Bu ittifakın da Manisamıza hayırlı vesileler getireceğine inancım tamdır” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyarette Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'a hatıra olarak porselen vazo hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle son buldu.