Başkan Ergün'den kaldırım işgalleriyle ilgili açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda kaldırım işgallerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında kendisine yöneltilen soru üzerine açıklamalarda bulundu. Kaldırım işgallerinin suiistimaller sonucunda vatandaşlar tarafından kullanılamaz hale geldiğine vurgu yapan Başkan Ergün, “Her şeyden önce kaldırımlar, ailelerin, bebeğiyle yürüyen annelerin, engelli vatandaşlarımızın kullanım alanıdır. Biz, Manisa'nın tarihi dokusunun, güzelliğinin korunmasını istiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu'nun dilek ve temenniler bölümünde Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, şehir merkezinde kaldırım işgallerine yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili görüşlerini belirtti. Yıldırım'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Her şeyden önce kaldırımlar, ailelerin, bebeğiyle yürüyen annelerin, engelli vatandaşlarımızın kullanım alanıdır. Ne yazık ki bazı işyeri sahipleri adeta pazaryeri gibi yayılma yoluna giderek, vatandaşların ortak kullanım alanı olan kaldırımları kilitleme noktasına gelmiş. Bununla ilgili itfaiyemizin hazırladığı raporda oralarda olabilecek bir acil durum yaşanması durumunda hiçbir acil durum aracının müdahalede bulunamayacağı da ortaya çıkmıştır” dedi.

İl merkezindeki işletmelerin brandalarıyla, masa ve sandalyeleriyle bir standarda ulaştırılması noktasında büyük çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Ancak dev brandalarla, büyük reklam mecralarıyla kaldırımları tamamen kapatarak, sokak lambalarını dahi kırarak çok kötü görünen bir durum ortaya çıktı. Bir şehrin bir kültürünün olması lazım. Biz, Manisa'nın tarihi dokusunun, güzelliğinin korunmasını istiyoruz. Bu noktada Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimizle ortak bir çalışma yapılıyor. Yüzlerce esnaf arasında suiistimal eden 15-16 esnaf var. Sonuçta birileri rahatsız olacaktır. Ama bizim anamız, bacımız, kardeşimiz rahat bir şekilde hareket edecektir” diye konuştu.

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da, benzer sorunları ilçelerinde de yaşadıklarını belirterek, Başkan Ergün'e destek verdi. Başkan Alhan, herkesin bu konuda gayret göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Konu ile ilgili söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, Şehzadeler Belediyesi zabıtasının da sayısız denetim ve cezai işlem uyguladığını belirterek, belediyelerin bu noktada işbirliği yapması ve ortak çalışma içinde olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Çelik, “Süreç içerisinde kararlar değişebilir, revize edilebilir. Üzülerek sahada görüyoruz ki, belediyelerin kararları bazı esnaflar tarafından suiistimal ediliyor. Ben inanıyorum ki, sevgi yollarında 60 santimetre kuralına uyulsaydı, böyle olmazdı. Bunlar zaten mecliste görüşülecek. Büyükşehir Belediyemizle birlikte hareket ediyoruz” dedi.