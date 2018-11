Başkan Ergün'den klasik otomobilli kavşak açılışı

Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik akışının rahatlatılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'de İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başlanan kavşak projesinin 1. Etabı düzenlenen törenle açıldı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ismi verilen kavşağın açılışında 1956 model klasik Chevrolet arabaya binen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekiler yapılan hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de sürücülerin kabusu haline gelen ve vatandaşların hayatını tehlikeye sokan İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başladığı kavşak projesinin 1. etabını tamamladı. Vatandaşların güvenliği bir şekilde ulaşımına sağlayacak olan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan kavşağın 1. etabı düzenlenen törenle hizmete girdi. Düzenlenen açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Öztürk, MHP Ülkü Ocaklar İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Alaşehir Teşkilatı, Ülkü Ocakları Alaşehir Teşkilatı, Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ergün açılış öncesi mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından Kavaklıdere Kavşağı'nda yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Bugün Alaşehir'in bayramı. Burada yapılan yatırımda kimlerin emeği geçmişse hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu köprü bitmez, Büyükşehir'in parası bitmiş diyorlardı. Gelin görün bu yatırımı. Cengiz Ergün ve ekibinin neler yaptığını ve neler yapacağı konusunda kalplerindeki ön yargıları silecektir. Türkiye'nin her ilini gezmiş birisi olarak ifade ediyorum; Türkiye'ye örnek olacak bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var” dedi.

“27 milyonluk dev yatırım”

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de vatandaşları selamlayarak konuşmasına başladı. Başkan Ergün, “Alaşehir'imizde İzmir-Denizli karayolu üzerinde başlattığımız 27 milyon liralık dev yatırımlı bu güzel kavşak projemizin 1. etabının açılış törenine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, bu güzel projenin Alaşehir'imize ve kavşağı kullanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte Alaşehir'in hizmetin 'âla'sını aldığını belirten Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla göreve başladığımız 2014 yılından bu yana Alaşehir'in altyapısından üst yapısına, asfaltından kilit parke taşına, kırsal hizmetlerinden mezarlık yenilemelerine, düğün salonlarından ulaşımına, Gıda Bankası'ndan MABEM'e, sosyal yardım projelerinden otobüs terminaline, restorasyon çalışmalarından MASKİ Genel Müdürlüğümüzün milyonluk yatırımlarına kadar A'dan Z'ye onlarca projeyi, yüzlerce hizmeti Alaşehir'e kazandırmış olmanın mutluluğu ve huzuruyla bugün sizlerleyim. Çok şükür, verdiğimiz sözleri ziyadesiyle yerine getirmiş ve getirmeye devam eden bir yönetimle Alaşehir'imiz, hak ettiği değişimi ve dönüşümü yaşıyor. Bunları, bu güzel açılışımızdan sonra değerli mahalle muhtarlarımızla yapacağımız toplantıda detaylarıyla aktaracağım” diye konuştu.

“Trafik akışı rahatlayacak”

Can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve trafik akışını rahatlamak amacıyla yapılan kavşağın önemine değinen Başkan Ergün, “Bugün battı-çıktı kısmını trafiğe açacak olduğumuz İzmir-Denizli karayolu üzerindeki bu yol, geçmişte 32 kardeşimizin geçirdiği trafik kazasında feci şekilde can verdiği, adeta bir ölüm yoluydu. İlçelerimize trafik güvenliği, yoğunluğun azaltılması ve trafik kazalarının önüne geçmek için kavşak projelerimizi hazırlamıştık. Alaşehir'i de es geçemeyeceğimizi gördük ve bu yolda da gerekli çalışmalarımızı yaptık. Karayolları Genel Müdürlüğünden izinlerin alınması, ihale süreci, çok sayıda prosedür gibi uzun ve meşakkatli sürecin ardından geçtiğimiz yıl Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin katılımıyla temelini atmıştık. Geçen 1 yıl gibi bir süreden sonra bugün bu önemli hizmetin birinci etabını trafiğe açıyor olmanın hem heyecanını, hem de mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel ve önemli proje ile birlikte, İzmir-Denizli şehirlerarası taşıt trafiği, açılışını yapacağımız altgeçit ile alttan sağlanarak şehir trafiğinden ayrılacak. Böylelikle, şehirlerarası trafik bu bölgede durmadan akacak, ulaşımda ciddi miktarda zaman ve para kazancı sağlanacak. Bununla birlikte, şehir içi trafiği şehirlerarası trafikten ayrılacak, bölgede yaşanması muhtemel trafik kazalarında oluşan can ve mal kayıplarının da önüne geçilecek. Sadece bu paragrafımızda aslında projemizin ne kadar önemli olduğunu, hizmetin ne kadar faydalı olduğunu anlayabiliyoruz. Böylesi faydalı ve güzel bir hizmeti Alaşehir'e kazandırıyor olduğumuz için ayrıca mutluluğumu ifade ediyor, inşallah kazasız, belasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum” dedi.

“Proje hakkında bilgiler verdi”

Dev yatırımın teknik detayları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, "Büyükşehir belediyemizin ve yüklenici firmamızın nasıl ince eleyip sık dokuyarak çalıştığını daha net görmüş oluruz. Tabi gönül istiyor ki, bir çalışma başladığı gibi hızlı bir şekilde bitsin. Ancak ne yazık ki öyle olmuyor. Örneğin bu güzel projemizin yapımına başlayabilmek için 487 adet 100'lük, 270 adet 120'lik olmak üzere, toplam 757 adet ve 14.2 kilometre uzunluğunda fore kazık imalatı yapıldı. Biten kazık imalatlarında başlık kirişi imalatları ve orta aksta hafriyat çalışmaları da tamamlanmış; altgeçide asfalt uygulaması da tamamlanarak trafiğe hazır halde yol altyapısı tamamlandı. Kavşakta aydınlatma direklerinin montajı da tamamlanmış olup, altgeçit araç trafiğine açılacak hale getirildi” şeklinde konuştu.

“Alaşehir'in trafiği rahat nefes alacak”

Projenin bütünüyle tamamlandığında Alaşehir'in trafik açısından rahat bir nefes alacağını sözlerine ekleyen Başkan Ergün,” Yalnızca altgeçit inşaatında toplamda yaklaşık olarak 4 bin 100 metreküp beton ve 2 bin 600 ton çelik kullanıldı. Şimdi altgeçidi açmakla işler bitmiyor. Bu açılışın ardından hızla yan yolların imalatına başlanacak ve en az bu saydıklarım kadar iş ve işlem uygulanacak. Tabi sabrın sonu selamet demiş atalarımız. Burada ekiplerimiz ve yüklenici firma ekipleri canla başla çalışıyor. Öncelikle hepsinden Allah razı olsun diyorum. Gösterilecek kısa bir sabrın ardından proje bütünüyle hayata geçtiğinde Alaşehir'imiz trafik açısından rahat bir nefes almış olacak, vatandaşlarımız yolu güven içinde kullanabileceklerdir” dedi.

Manisalı vatandaşların desteğiyle en iyi hizmetleri kente kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, “Bu güzel hizmetin bir benzerini bildiğiniz üzere Turgutlu'da da yapıyoruz. Oradaki 1. etap açılışımızda şöyle demiştim. Biz kavşak yatırımlarımızla ilçelerimize can katmayı, canları yaşatmayı amaçlıyoruz. Manisa Büyükşehir oldu dedik. Alaşehir artık, uzakta değil, kenarda kıyıda kalmış bir ilçe hiç değil. Büyükşehir Belediyemiz ve Alaşehir Belediyemizin birbirinden güzel proje ve hizmetleriyle kabuğunu kıran, değişimi ve dönüşümü yaşayan Manisa'mızın güzide bir ilçesi oldu. Ali Uçak başkanımız olsun, bizler olalım. Burada yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Alaşehir'in yaşadığı bu gelişim, değişim ve dönüşümde bütün Alaşehirlilerin sizlerin payı, emeği, alın teri ve duası var. Sizler bizlere destek oldukça hizmetlerin en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dev yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamlayan Başkan Ergün, “Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Meclisimizce eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in adını verdiğimiz Alaşehir Köprülü Kavşağı'nın 1. Etabının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere zaman ve maddi kayıplardan uzak kazasız, belasız, huzurlu yolculuklar dilerken, inşaat çalışmaları anında verdiğimiz rahatsızlık için de özür diliyoruz. Bu güzel projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese, proje onay aşamasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne, Etüt ve Projeler Dairemize ve tüm çalışanlarına, Fen İşleri Dairemiz ve tüm çalışanlarına, Yol Yapım ve Onarım Dairemiz ve tüm çalışanlarına, yüklenici Nesma Yapı Makine ve Oze İnşaat şirketlerinin değerli temsilcileri ve tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiyle selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eller semaya açılarak dualar edildi. Daha sonra Başkan Ergün ve katılımcılar dev yatırımın ilk etabının açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından kavşaktan ilk geçişi Başkan Ergün, Başkan Uçak ve MHP İl Başkan Erkan Öztürk birlikte yaptı. 1956 model klasik Chevrolet arabaya binen Başkan Ergün ve beraberindekiler yapılan hizmetin hayırlı olmasını diledi. Güzergah boyunca kendilerine büyük ilgi gösteren vatandaşları selamlayan Başkan Ergün ilçeye yapılan hizmetin bu dev yatırım ile taçlandığını belirtti. Seyir esnasında bir vatandaş Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü selamlayarak bir tesbih hediye etti.