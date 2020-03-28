Başkan Ergün'den korona virüsle mücadele ekiplerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleriyle sahada yer aldığını dile getiren Başkan Ergün, çalışmalara ara vermeden devam edileceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı ilk günden itibaren yoğun bir mücadele gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 7/24 çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplum sağlığı için yoğun çaba sarf ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de korona virüs önlemleri kapsamında büyük özveri gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimlerini ziyaret etti. Başkan Ergün'e ziyaretleri esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman eşlik etti. İlk olarak Ulaşım Daire Başkanlığı'na ziyarette bulunan Başkan Ergün, Şoförler Odası Başkanı ve Toplu Taşıma Kooperatif başkanlarıyla da bir araya geldi. Daha sonra İtfaiye Daire Başkanlığına da ziyarette bulunan Başkan Ergün, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini de ziyaret eden Başkan Ergün, son olarak Zabıta Daire Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütün ekipleriyle sahada oluğunu hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Önlem almak bizim görevlerimiz arasında. Bu noktada çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. En büyük emeği veren sizlersiniz. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Büyük bir vefa örneği gösteriyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Bu süreci de atlatacağız" diye konuştu.