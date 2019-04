Başkan Ergün'den Manisa BBSK'li futbolculara moral ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu futbolculara ve teknik heyete moral ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un önce play-off hedefine ulaşacağını ve ardından da Spor Toto 1. Lig'e çıkacağına olan inancını ifade eden başkan Ergün, “ Hedefimiz her zaman daha güzeli ve daha iyisi. Manisa'ya geçmişte yaşattığımız güzellikleri inşallah bundan sonrada yaşatacağız. Gönül isterdi ki birinci olarak, doğrudan Spor Toto 1. Lig'e çıkalım. Ama her şey nasip, her şey şans. Üç tane daha beraberliği galibiyete çevirseydik bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor alacaktık. Önümüzde iki maç kaldı. Bir galibiyet daha alarak play-off hedefine ulaşmamız lazım. Sonuçta yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu takımı da yine play-off maçlarından inşallah çıkaracak olan ve hedefe götürecek olan yine sizlersiniz. Bunu başaracak güce sahipsiniz. Bunu sizlerde, bizlerde çok iyi biliyoruz. Bu ligin bana göre en iyi takımlarından bir tanesi kadro itibarıyla sizlersiniz. Zaman zaman bunu bazen şanssızlıktan, bazen de başka sebeplerden dolayı sahaya yansıtamadık. Ancak futbolda dün yoktur. Biz her zaman önümüze bakacağız, yarınlara bakacağız. Ligde iki maçımız kaldı. Alacağımız bir galibiyetle play-off'u garantileyeceğiz. Ondan sonrada tamamen sizlerden play-off maçlarına konsantre olmanızı istiyoruz. Bunu başaracak olan sizlersiniz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un verdiği sözleri bu zaman kadar tuttuğunu ve bundan sonrada tutmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Ergün, “Bu kulüp biz olduğumuz sürece her zaman verdiği sözleri yerine getirmiştir. Kimsenin hakkı kimseye geçmemiştir. Bundan sonrada bu çizgimizi bize kimse bozduramaz. Bu kulüp bu noktaya geldiyse hep bu çizgiyle geldi. Göreve yeni başlayan Taner hocanız benim daha Manisaspor'da başkanlık yaptığım dönemde birçok kez şampiyonluklar yaşadığım bir isim. İnşallah yeni bir heyecan olur, yeni bir ivme olur, yeni bir güç olur. Güzel bir birliktelikle bunu hep berabere sahaya yansıtırsınız. Yine kulübümüzü idari noktada CEO olarak Levent Devrim hocamıza emanet ettik. Levent hocamızda, yönetimle sizler arasında direkt teması sağlayacak. Sizlerin ruh halini bilen, daha önce beraber çalıştığınız bir isim Levent Devrim. Kişiler ve futbolcular her zaman doğal olarak profesyonellik gereği gelirler, giderler. Kimileri devam eder, kimileri kalır. Bundan sonra kulübümüzde artık oturmuş kimlikler, güvenilir ve bu kulübün menfaatleri için çalışan insanlar kalabilir. Bu isimlerden bir tanesi de Levent hocamızdır. Bu noktada teknik konuda da yetki tamamen Taner hocamızdadır. Sonuç itibarıyla bununda net bir şekilde bilinmesini istiyorum. Hepiniz tamamen kendinizi maçlara çok iyi hazırlayın. Her şeyinizi ortaya koyun Biz üzerimize düşeni her zaman yaptık. Bundan sonrada yapılacağını zaten biliyorsunuz. Geçmişe bakmayacağız, takılmayacağız. Sahada motivasyonunuzu kesinlikle düşürmeyin” ifadelerini kullandı.