Başkan Ergün'den Manisa'daki su dağıtım sisteminin merkezine inceleme

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, sistemin il genelindeki işleyişi ile ilgili Başkan Ergün'e bilgi verdi. Manisa merkezdeki içme suyu depoları, sondajlar ve Gürle İçme Suyu Ana İsale Hattındaki değişimler SCADA sistemi üzerinden takip ediliyor. Merkezde toplanan veriler ışığında, depolara ve sondajlara müdahalede bulunulabiliyor. Sistemin il geneline yayılması için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan incelemenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “SCADA sistemi suyun yönetilmesi ve korunması açısından son derece önemli. Kurulan haberleşme sistemi ile SCADA merkezinde toplanan bilgiler ışığında içme suyu birimlerimiz buradan yönetiliyor. Ana isale hattında, depolarda ve pompa istasyonlarında meydana gelebilecek arızalar anında bu sistem sayesinde tespit edilip, günün 24 saati su dağıtım sistemi anlık olarak izleniyor. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından, merkezdeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar; kapama, açma ve çalıştırma, durdurma gibi gönderilerek, bu ekipmanlara merkezden müdahale edebiliyoruz. Bu sistem Manisa merkezde adeta teknolojik gözümüz oldu. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için bu sistemi il geneline yayma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.