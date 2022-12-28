Başkan Ergün'den Manisalı çiftçilere 122 milyonluk bütçe

Üretken belediyecilik anlayışıyla yalnızca 2022 yılında, tam 70 milyon lira gibi bir bedeli tarım ve hayvancılığı destekleyen projelere ayırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Üreticilerimize 291 ton gübre, çilek üreticilerimize agril örtü ve doğa olayları nedeniyle seraları zarar gören çiftçilerimize de sera naylonu desteği sağladık. 10 bin üreticimize 100 bin adet üzüm sepeti dağıttık. Üzüm bağlarını salkım güvesinden korumak için Ahmetli ilçemizdeki bağlara İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz işbirliği ile feromon tel tuzak asımı yaptık. Ayrıca, 200 adet damızlık koç ve 20 adet damızlık kıl keçisini üreticilerimize teslim ettik. Hayvan yetiştiricilerimize 26 ton 5'li karışım ve 4 ton da süt otu tohumu olmak üzere 30 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Zararlılarla biyoteknik mücadelede de kiraz üreticilerimize sirke sineğine karşı 150 bin şişe elma sirkesi dağıttık” dedi.

Üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar

Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile çiftçilere önceki yıllarda zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç olmak üzere 350 bin adet fidan dağıtıldığını hatırlatan Başkan Ergün, “2022 yılında da 150 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bununla birlikte zeytin üreticilerimize de 72 bin adet zeytin kasasını teslim ettik. Koyun Yıkama Makinesi, Çiftlik Gübresi Dağıtma Römorku, Tohum Temizleme Makinesi, Ultrasonik Sensörlü İlaçlama Makinesi, Havalı Mibzer ve Pekmez Yapan mahallelerimiz için Üzüm Sıkma Makinesi gibi desteklerimizi de eklediğimizde, üreticilerimizin hem gelirlerini arttırdık hem de kırsal kalkınma noktasında önemli adımlar atmış olduk” dedi.

Tarımsal sulamaya önem verildi

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tehlikesinin tüm Dünya'yı tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Ergün, “İşte bu çerçevede tarımsal sulamada verimliliği arttırmak ve kurak arazileri sulu tarıma açmak için önemli projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Büyükşehir uhdesinde 26 adet tarımsal sulama tesisimiz var. 16 bin dekar alanda 1.200 çiftçimize tarımsal sulama amaçlı su temin ediyoruz. Suyun metreküpüne 1 lira 15 kuruş gibi bir bedel alıyoruz. Yani elektrik maliyetinin de altında, sembolik ücretle çiftçimize destek oluyoruz” dedi.

Sulama kooperatiflerine önemli destekler

Sulama kooperatiflerine destekleri de önemsediklerini ifade eden Başkan Ergün, “2022 yılında 9 milyon 100 bin TL yatırımla 48 bin metre sulama borusu aldık. Bu boruları 26 kooperatifimize dağıttık ve kendi bünyemizdeki 6 mahallede işlettiğimiz sulama tesislerinde kullandık. Bu çalışmamızla hem 6 bin dekar arazi sulamaya açıldı hem de su kayıpları önlendi. Bunun yanında 7 adet tarımsal sulama amaçlı havuz ve depo kazandırdık. Akhisar ilçemiz Çobanhasan ve Alaşehir ilçemiz Şahyar Sulama Kooperatifine 300 tonluk sulama deposu; Demirci ilçemiz İmrenler ve Mahmutlar mahalleleri ile Kırkağaç ilçemiz Halkaavlu ve Kula ilçemiz Emre mahallesine de 100'er tonluk sulama havuzu inşa ettik” diye konuştu.

2023'te de destekler devam edecek

Yeni yılda da yine üreticilerin gelirlerini arttıracak ve üretimi teşvik edecek çalışmaların içinde olacaklarını vurgulayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “2022 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Üreticilere Gübre Desteği' projemizde ilimiz genelinde 4 bin 213 üreticimize 291 ton gübre desteği sağlamıştık. 2023 yılında bu desteğimizi 1.000 tona çıkaracağız. Bununla ilgili Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız talepleri toplamaya başladı. Yaklaşık 13 milyon TL bütçe ayırdığımız ve yüzde 50 hibeyle vereceğimiz gübre desteğimizin başvuruları, 6 Ocak Cuma günü mesai saati bitimine kadar alınacak. Şubat ayında da hayırlısıyla üreticilerimize gübrelerini teslim etmeye başlayacağız. Yine 2023 yılında, üreticilerimize 500 adet damızlık koç vereceğiz. Bu koçların da TİGEM'den tahsisini yaptık. Üzüm sepeti, zeytin kasası, hayvan içme suyu göletlerinin yapımı, bakımı ve onarımı noktasındaki yatırımlarımız da yeni yılda artarak devam edecek. Bunun yanında Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi'ne Ana Arı Üretim ve Arıcılık Eğitim Merkezi kazandıracağız. Burada ana arı üretim faaliyeti ortaya konacak. Üretilen tüm arılar Manisa'daki arıcılara ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu işi öğrenmek isteyen kişiler de bu merkezde uygulamalı olarak eğitim alacaklar. Kısacası, alın teri, altından daha değerlidir anlayışıyla ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Köylü milletin efendisidir' sözünün ışığında 2023'te de üretimin ve üreticinin yanında olacağız. Üretken belediyecilik anlayışımızla üretimin değerini biliyor, çiftçimizin destekçisi oluyoruz. Bu vesileyle yeni yılın hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm üreticilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun.”