Başkan Ergün'den öğrencilere yeni yıl hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde kentin ihtiyacına yönelik yatırımları bir bir hayata geçirirken, bu süreçte geleceğin teminatı olan öğrencileri de unutmuyor. Bu anlamda Başkan Ergün, yaklaşan yeni yıl öncesi Salihli Yeşilova İlkokulu ve Şehzadeler İlçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencilerini hediyeleriyle sevindirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla öğrencilere bot ve Atatürk tişörtü teslim edilirken, öğrenciler hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşadı. Salihli ilçesi Yeşilova İlkokulu Müdürü Ahmet Tunçer ve Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu Müdürü Serkan Sarıkaya öğrencilere verilen bu hediye için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.