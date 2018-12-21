Başkan Ergün'den şehit babasına ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşılı şehit Uzman Çavuş Hikmet Güler'in babası Muhammer Güler'e ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 15 Eylül 2012 tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Köprübaşılı Uzman Çavuş Hikmet Güler'in babası Muhammer Güler'i ziyaret etti. Başkan Ergün'e Köprübaşına bağlı Yumuklar Mahallesi'nde ikamet eden Muhammer Güler'e gerçekleştirdiği ziyarette, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu ile Köprübaşı Muhtarlıklar İşleri Şube Müdürü Rahmi Erdem de eşlik etti. Bu vatanın bekası için canını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Başkan Cengiz Ergün, şehit Hikmet Güler'in babası Muharrem Güler'e Kuran-i Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.