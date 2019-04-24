Başkan Ergün'den Vali Deniz'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinin geride kaldığını ve tekrardan göreve seçildiğini belirten Başkan Ergün, bu nedenle ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Deniz ise, Başkan Ergün'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idare seçimlerinin ardından 3'üncü kez Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Cengiz Ergün, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e ziyarette bulundu. Vali Deniz'e çiçek takdim eden Başkan Ergün, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin geride kaldığını belirterek, “Çok şükür Manisalı vatandaşlarımız bir kere daha bizlere teveccüh gösterdiler. Bu makama seçildik. Rabbim utandırmasın. Allah hayırlı işlere vesile kılsın. Bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece inşallah bu hizmetleri bundan sonra da sizlerle beraber, kurumlarımızla kucaklaşarak aynı çizgide sürdürme çabası içerisinde olacağız. Bugün bu vesileyle sizleri ziyaret etmek istedik.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, “Demokrasilerde vazgeçilmez olan sandık. Vatandaşımızın iradesi. Allah sizlere yardımcı olsun. Memlekete çivi çakan herkes bizim için önemlidir. Hep beraber işbirliği içerisinde görev yapacağız. Manisa güzel bir şehir. Yaklaşık 5 aydır ben de Manisa'dayım. Hep beraber uyumlu ahenkli bir çalışma gösteriyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.