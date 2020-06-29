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Başkan Ergün'den Vali Karadeniz'e ‘Hoş geldin' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valiliği’ne atanarak, göreve başlayan Yaşar Karadeniz’e ’hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valiliği'ne atanarak, göreve başlayan Yaşar Karadeniz'e 'hoş geldin' ziyaretinde bulundu. Karadeniz'e, çiçek takdim eden Başkan Ergün, hayırlı olsun dileklerini iletti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz haftalarda Kastamonu Valiliğinden, Manisa Valiliği'ne atanan Yaşar Karadeniz'e çiçek takdim eden Başkan Ergün, hayırlı olsun dileklerini iletti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, Başkan Ergün ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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