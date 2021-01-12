Başkan Ergün'den yeni atıksu ve altyapı müjdeleri

Başkan Ergün'ün 2021 yılı ilk meclis toplantısında dikkat çektiği yatırımlardan biri de atıksu arıtma tesisleri oldu. Başkan Ergün, 2020 yılında 19 atıksu arıtma tesisi ile 70 milyon metreküp atıksu arıtımı yaptıklarını söyleyerek, yeni tesislerin de müjdesini paylaştı. Demirci, Selendi, Köprübaşı, Yunusemre Muradiye, Gördes Güneşli, Kırkağaç İlyaslar Mahallesi ile Sarıgöl'e de atıksu arıtma tesisleri inşa edeceklerini belirten Başkan Ergün, Sarıgöl için 5 Ocak'ta ihaleye çıkıldığını Manisalılar ile paylaştı.

Manisa'nın daha yaşanabilir bir yapıya kavuşması için atıksu arıtma tesisi yatırımlarına büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılı ilk Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında da çevreci hizmetlerini paylaştı. Manisa'da atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalışıldığını belirten Başkan Ergün, Demirci, Selendi, Köprübaşı, Yunusemre Muradiye, Gördes Güneşli, Kırkağaç İlyaslar Mahallesi ile Sarıgöl'e de atıksu arıtma tesisi yapacaklarını söyledi.

Başkan Ergün'den çevreci müjdeler

Gediz ve Bakırçay Havzalarının korunması noktasında titiz bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, “19 atıksu arıtma tesisi ile 2020 yılında 70 milyon metreküp atıksuyu arıttık. Alaşehir Merkez ve Kavaklıdere mahallemize geçtiğimiz yıl yeni atıksu arıtma tesislerini kazandırdık. SUKAP kapsamında Sarıgöl atıksu arıtma tesisimizin ihalesi de 5 Ocak'ta yapıldı. Bu müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Bunun yanında Demirci ilçemize atıksu arıtma tesisi, 85 kilometre içme suyu ve 80 kilometre kanalizasyon hattı, Selendi ilçemize atıksu arıtma tesisi, 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmursuyu hattı yapmayı planlıyoruz. Köprübaşı ilçe merkezi, Kırkağaç İlyaslar mahallemize, Yunusemre Muradiye mahallemize ve Gördes Güneşli mahallemize de yeni atıksu arıtma tesisi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

2020 yılının olumsuzlukları büyükşehiri durdurmadı

2020 yılının olumsuzluklarla geçtiğini belirten Başkan Ergün, 2021 yılının ülkemize ve Manisa'mıza sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini diledi. Başkan Ergün, “2020 yılı zorluklarla mücadele ederek geçti. Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hizmetlerimizi aksatmadan vatandaşlarımıza ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet ve yatırımlarımızla ilgili hem sizleri hem de kamuoyunu aydınlatmak adına kısa başlıklar halinde bilgiler vermek istiyorum. Yeni yıla belediyemiz bünyesinde çalışan binlerce kardeşimizin yüzünü güldürerek başladık. Belediye İş Sendikası ile toplu sözleşmemizi imzaladık. Bu sözleşme ile çalışanlarımızın maaşı yüzde 31,54 oranında yükseldi. Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarındaki ortalama en düşük maaş 3 bin 400 TL oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi ekiplerimiz ve kendi araç filomuzla 17 ilçemizdeki 632 mahalle ve bağlısında 853 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdik. Uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle tercih ettiğimiz beton yol uygulamamızda da 2020 yılında 73 kilometreye ulaştık. Toplamda 926 kilometre yol çalışmasını tamamlayarak, hemşerilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

Yeni prestij caddeler, 700 bin metrekare kilit parke üretimi

2020 yılında il genelindeki cadde ve sokaklara yaklaşık 1,5 milyon metrekare kilit parke taşı döşendiğini belirten Başkan Ergün, “Manisa'mızda yeni prestij cadde düzenlemelerini vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Yunusemre ilçemizde OSB-Gürle arası 7 kilometrelik yolda asfalt, aydınlatma, orta refüj ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Soma ilçemiz Adnan Menderes Caddesi'nde altyapının ardından kilit parke döşenmesi, aydınlatma, otopark, orta refüj ve kaldırım düzenlemesi yapıldı. Akhisar ilçemizde ring yolunun 1.300 metrelik bölümü yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu. Gölmarmara ilçemizde ise Atatürk Bulvarı ve Meydan düzenlemesi çalışmamızı noktaladık. Hemşerilerimiz güle güle kullansınlar. Bu başlıkta Salihli ilçemizde hayata geçirdiğimiz Beton ve Büz Fabrikası'ndan da söz edeyim. 2020 yılında fabrikamızda 700 bin metrekare kilit parke taş ve 58 bin 500 metre bordür üretimi gerçekleştirildi. Bunun yanında 27.452 adet çeşitli ebatlarda beton boru üretildi. 2021 yılındaki hedefimiz ise 1 milyon 200 bin metrekare kilit parke taş üretmektir” diye konuştu.

Pandemi sürecinde vatandaşın ve esnafın yanında olduk

Korona virüs salgını sürecindeki çalışmalara da değinen Başkan Ergün, şunları söyledi: “Pandemi döneminde esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk. 91 adet iş yerinden 611 bin TL kira bedeli alınmamış olup, 42 işyerinin de 3 aylık kirası ertelenmiştir. Bununla birlikte sulama kooperatiflerinin de kiralarını erteledik ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz servis imkanı sağladık. Ayrıca toplu ulaşım kooperatiflerine yakıt desteği verdik ve kesintileri almayarak kooperatiflerimize toplamda 6 milyon 465 bin lira destek sağladık. Gıda Bankasından yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın erzaklarını evlerine kadar götürdük. Yine Kovid-19 salgını nedeniyle; Psikologlarımız Yanınızda Projesi kapsamında hemşerilerimize görüntülü psikolojik destek verdik. Borcu nedeniyle suyu kesilmiş olan abonelerimizin sularını açtık ve hiçbir abonemizin suyunu borcundan dolayı kesmedik. Kartlı sayaç abonelerimizin 3 metreküp olan avans yükleme sınırını 25 metreküpe çıkardık. Son olarak tam 1 milyon adet maske üretimi yaptık ve dağıttık. Korona virüs tedbirleri kapsamında MABEM'lerimizde uzaktan eğitim hizmetimiz devam ediyor. Ayrıca Manisa TV ekranlarında ‘Televizyon Okulu' adlı programı 7 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlattık. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizde de pandemi nedeni ile sınıf mevcutlarının yarıya düşürülmesinden dolayı 5.500 öğrencimizle eğitim hizmetimizi sürdürdük.”

Kırsala önemli destekler

Daha yaşanabilir alanlar oluşturmak için büyük çaba sarf ettiklerini ve 2020 yılında yalnızca 60 gün gibi kısa sürede mevcut yeşil alanlara ek olarak 80 bin metrekarelik yeşil alanı daha Manisa'ya kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Ergün, 2021 yılında ise 250 bin metrekare yeşil alanı hedeflediklerini dile getirdi. Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları da anlatan Başkan Ergün, “Seracılığın geliştirilmesi projemiz kapsamında 2020 yılında 104 adet serayı daha tamamlayarak, üreticilerimize teslimini gerçekleştirdik. İlimize 10 adet yeni hayvan içme suyu göleti kazandırırken, 100 adet gölette temizlik ve genişletme çalışmasını tamamladık. 2015 yılında 14 istasyon ile kurulan bağ tahmin ve erken uyarı sistemine 24 tane daha ekleyerek 38'e çıkardık. Türkiye Belediyeler Birliğinin Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında da bu projemiz ödül almıştır. Gıda Bankalarımız ve aşevimizde kullanılan bakliyatların Manisalı üreticiden alınması için çalışma yaptık. Bu çalışmamız kapsamında ilk etapta 5 buçuk ton kuru fasulye ve 5 buçuk ton nohut alımını Kırkağaç ve Gördes'te bulunan kooperatiflerden yaptık. Kooperatifçiliğe destek açısından önem verdiğimiz projemizi önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğiz” dedi.

Belediye hizmet binası, otel ve AVM'de sona doğru

2021 yılında da Manisa için proje üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Ergün, “Manisa'ya değer katacak, içerisinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, AVM ve Otel gibi önemli tesislerin yer aldığı projemiz yükseliyor. Belediye Hizmet Binamız yüzde 98 oranında tamamlandı. Otel ve AVM kısmında ise sona yaklaşıyoruz” dedi. İl genelinde Büyükşehir sorumluluğunda bulunan 2014 adet mezarlıkta temizlik, bakım, onarım ve tel çit çevrilmesi gibi çok sayıda çalışmayı hassasiyetle sürdürdüklerini ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait serada yetiştirilen 50 bin adet çiçeği de kabirlere ücretsiz dikimini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ergün, bu çalışmanın 17 ilçede devam ettiğini belirtti.

İmar ve yeni projeler geliyor

İmar konusuna da değinen Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimize bağlı 15 mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar plan çalışmalarımızı en kısa zamanda meclise getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle Adala Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi'nin restorasyon projesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ergün, “Salihli Belediyemiz işbirliğiyle bu projeyi Salihli'mize kazandıracağız. 2019 yılında meydana gelen depremde yıkılan Akhisar ilçemizdeki Karabörklü Caminin yerine yenisi yapacağız. Akhisar İtfaiye Amirliğimizi yeni stadyumun yakınlarında yapacağımız modern binaya taşımayı planlıyoruz. İtfaiyenin yerine ise Gençlik ve Kültür Merkezi yapacağız. Akhisar ilçemizin en işlek caddelerinden olan Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddesi'nde prestij cadde düzenlemesi yapılacak. Şehit Necdi Şentürk Parkı için de proje hazırladık. Yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda, “Kültür Park” projemizi hayata geçireceğiz. Kula ilçemizdeki Yunusemre Caddesi'nde planladığımız sokak sağlıklaştırma projemizin ihalesi 4 Ocak tarihinde gerçekleştirildi” diye konuştu.

Kırkağaç ve Ahmetli'ye de prestij caddeleri geliyor

Kırkağaç ilçesinde kapalı halı saha projesinde yer tesliminin yapıldığını belirten Başkan Ergün, “Bu yıl içinde bu güzel projemizi de ilçemize kazandıracağız. Yine Kırkağaç ilçemizde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmet Binası ve Kırkağaç Belediyesi Garaj Hizmet Binası projeleri ilçe belediyemizin işbirliğiyle tamamlanacak. Bunun da ihalesi 15 Ocak'ta. Kırkağaç'a bir müjdemiz daha var. 53 sokak ve Atatürk Caddesi'ni prestij cadde yapacağız. Ahmetli ilçemizde Hükümet ve Demirciler Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından prestij cadde işine başlayacağız. Ayrıca Atatürk Caddesi, Okul Sokak, Mezbaha Sokak ve Yonca Caddesi gibi alanlarda parke çalışmamız olacak” dedi.

Çevreci projelere devam

Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde, 2020 yılında 231 bin ton evsel atığın bertaraf edildiğini kaydeden Başkan Ergün, “Burada yeni bir yakma tesisi inşa ediyoruz. Atıkların geri kazanımından gübre elde edilmesine ve enerji üretimine kadar çalışmalar yürütülecek. Şöyle ifade etmek gerekirse, bu tesisin tamamlanmasıyla 24,4 megawattlık enerji üretilerek yaklaşık 102.480 hanenin enerji ihtiyacının karşılandığı bir yer haline gelecek. Bununla birlikte evsel atıkların trenle taşınması projemiz kapsamında TCDD ile işletme protokolünü imzaladık. Projemizi inşallah bu yıl hayata geçirmemizle birlikte yılda 2 milyon kilometre daha az yol gidilecek ve buna bağlı olarak daha az gaz salınımı yapılacak. Ayrıca hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanım tesisimiz için de makine alımlarını gerçekleştirdik. Zafer kalkınma ajansından hibe aldığımız Geri kazanım tesisimizi bu sene faaliyete almayı planlıyoruz. Sözün özü, durmayacağız, çalışacağız ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.