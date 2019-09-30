İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ergün'den yeni komutan ‘Hoş geldin' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’a ‘Hoş geldin’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'a ‘Hoş geldin' ziyaretinde bulunarak yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz haftalarda Manisa il Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Yıldırım tarafından kapıda karşılanan Başkan Ergün daha sonra İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı. Başkan Ergün, makamında ziyaret ettiği Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Ergün, Tuğgeneral Yıldırım'a görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.