Başkan Ergün'den yeni komutan ‘Hoş geldin' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'a ‘Hoş geldin' ziyaretinde bulunarak yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz haftalarda Manisa il Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Yıldırım tarafından kapıda karşılanan Başkan Ergün daha sonra İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı. Başkan Ergün, makamında ziyaret ettiği Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Ergün, Tuğgeneral Yıldırım'a görevinde başarılar diledi.