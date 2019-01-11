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Başkan Ergün'e kara kalem portre

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kentin en prestijli eğitim merkezlerinden biri olan Atatürk Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kentin en prestijli eğitim merkezlerinden biri olan Atatürk Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez eğitmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün'e, merkezde Resim Eğitmeni olarak görev yapan Levent Taşkın karakalem portesini hediye etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Atatürk Gençlik Merkezi ziyaretinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Harun Yıldız ve Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da eşlik etti. Başkan Ergün burada, geniş yelpazedeki kurs imkanları ve uzman eğitmeleri ile Manisalıların vazgeçilmez eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ziyaret sırasında Atatürk Gençlik Merkezi'nde Resim Eğitmeni olarak görev yapan Levent Taşkın, Başkan Ergün'e kara kalem portesini hediye etti.

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