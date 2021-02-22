İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ergün'e sürpriz doğum günü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında danışmanları ve üst yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde kendisine doğum günü sürprizi yapılan Başkan Ergün, sürpriz nedeniyle teşekkür ederek yeni hizmet binasında hayırlı hizmetler vermeyi temenni etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına taşınma işlemlerini tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında danışmanları ve üst yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi doğum günü olması nedeniyle Başkan Ergün'e doğum günü pastasıyla sürpriz yapıldı. Başkanlık makamı, danışmanlar ve daire başkanlarının yer aldığı sürpriz doğum günü kutlamasında Başkan Ergün, sürpriz nedeniyle çalışanlarına teşekkür etti, yeni hizmet binasında hayırlı hizmetler verme temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.