Başkan Ergün'ün acı günü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeğeni Mutlu Bakal, geçirdiği kalp krizi sonrası genç yaşta hayata veda etti.

Hayatını kaybeden merhum Mutlu Bakal'ın, Attar Hoca Cami'nde kılınan cenaze namazına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP il yönetimi ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve merhum Mutlu Bakal'ın yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesi Başkan Ergün ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının Bakal, Kırtık Mezarlığına defnedildi.