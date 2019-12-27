Başkan Ergün'ün başarısı tescillendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sonar Araştırma Şirketi'nin “Büyükşehir ve İstanbul İlçe Başkanları Performans Araştırması”nda yüzde 51,6 oran ile ilk 10 içerisinde yer aldı.

Sonar Araştırma Şirketi tarafından “Büyükşehir ve İstanbul İlçe Başkanları Performans Araştırması”nın sonuçları belli oldu. 5-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 10 Büyükşehir'de ve İstanbul'un 30 ilçesinde gerçekleştirilen araştırmada kapsamında her başkanın kendi seçmenleriyle anketler yapıldı. Büyükşehirlerde bin, İstanbul ilçelerinde ise 500'er kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankette vatandaşlara “Büyükşehir Belediye Başkanınızı genel olarak düşündüğünüzde başarılı buluyor musunuz?” sorusu soruldu.

Ankette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ilk 10 içerisinde yer aldı. Yüzde 51,6 oran ile 7'nci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların mutluluğu ve refahı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, kendilerine gösterilen teveccüh nedeniyle Manisalılara teşekkürlerini iletti.