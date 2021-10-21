Başkan İnal öğrencilere itfaiyeciliği anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Meslek Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Öğrencilere meslek tanıma konusunda farkındalık kazandırmak ve öğrencilerin meslek tercihlerinde bilinçli davranmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri'nde itfaiyeciliği anlatan Daire Başkanı Gürhan İnal, mesleğin güzel ve zorlu yanlarını samimi bir şekilde öğrencilerle paylaşarak, hayat kurtarmanın ve insan hayatına dokunmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerle buluşmasında Gönüllü İtfaiyecilik konusuna da değinen İnal, Manisalıların bu konuya olumlu yaklaşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Afet durumları, yangın, trafik kazası gibi olaylara müdahale ettiklerini, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını belirten İnal, insan eliyle yaşanan olumsuzlukların tedbirler ve dikkatle en aza indirgenebileceğini dile getirdi. Meslek Tanıtım Günleri, İnal'ın konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile son bulurken, okul yönetimi, katkıları nedeniyle İnal'a teşekkürlerini sunarak, çiçek takdim etti.