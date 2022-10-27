Başkan Irgatoğlu'dan Ankara ziyareti

Olağan Genel Kurulu sonrası Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sen Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki vekilleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

6. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyen Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yönetimiyle birlikte Ankara'da bir takım temaslarda bulundu. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sen Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki vekilleri ziyaret eden Başkan Irgatoğlu ve yönetimi geçtiğimiz aylarda eşi Fatma Tarıverdi'yi kaybeden 22, 23 ve 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'yi de ziyaret ederek taziyelerini sundu.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Irgatoğlu, “Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak 6. Olağan Genel Kurulumuz sonrası yönetim kurulumuzda görev alan arkadaşlarımızla birlikte Sağlık bakanlığı, Genel Merkezimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretinde bulunduk. Bakanlıkta sağlık çalışanlarının gündemdeki sorunları ve beklentilerinin durumunu değerlendirdik. Diğer taraftan meclis ziyaretinde Manisa Milletvekilleri ile arkadaşlarımızı tanıştırdık. Gündemi değerlendirdik. Sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının durumu adına tespitlerimizi ilettik. Kendilerinden destek isteyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak çalışmalarımızı bu tür ziyaretlerin ve dolayısıyla kuvvetli iletişim kurmanın faydası bilinci ve düşüncesiyle yürütüyoruz. Bu anlamda çok verimli bir ziyaret oldu. Bundan sonra da aynı düşünce doğrultusunda yol almaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ilimizde önemli hizmetlerde bulunmuş ve önceki dönemlerde AK Parti Manisa milletvekilliği yapmış, Hak İş açısından da kıymetli destekleri her daim devam eden Hüseyin Tanrıverdi'ye de yakın zaman önce vefat eden eşi dolayısıyla taziyede bulunduk. Ben özellikle meclis ziyaretimizde bizleri ağırlayan milletvekillerimize yönetim kurulumuz, teşkilatımız ve tüm sağlık çalışanları adına çok teşekkür etmek istiyorum. İlgi ve alakaları bizi Ankara'da evimizde hissettirdi. Kendileri sorunlarımıza ciddiyetle yaklaşım gösterdiler. Ve çözüm için anında destek oldular” dedi.