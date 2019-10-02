Başkan Kayda “2020 projelerimiz hazır”

Salihli Belediye meclisi Ekim ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye meclisi 9 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantı da 2020 performans programı görüşüldü. Performans programına CHP'li meclis üyeleri çekimser kalırken, karar oy çokluğu ile kabul edildi.

2020 Performans Programında yer alan projelerin hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kent Meydanının düzenlenmesi kapsamında Kültür Merkezi projesi hazırladık. Proje 3 etaptan oluşuyor. 1. Etap Kültür Merkezi, 2. Etap müze ve 3. Etap cep garajı olacak. Bu projeyi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız. Menderes Caddesi de alt ve üst yapısıyla yenilenerek prestij caddesi olacak. Kurtuluş Pazaryeri projemiz de hazır. Bunun dışında, asfalt ve yol yapım çalışmaları, sosyal etkinlik alanları, muhtarlık binaları ve sağlık evleri çalışmaları ile mahallelerimize hizmetlerimiz sürecek” dedi. Belediyenin personel sayısına da değinen Başkan Kayda “Salihli Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 1.307 km2'ye 1.004 personelimiz ile hizmet ediyoruz” dedi.Salihli Belediyesi'nin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından denetlendiğini ifade eden Başkan Kayda, belediyenin tüm birimlerinin başarıyla geçtiği Denetim Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 23-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Jeoparklar Ağı toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, “5 yıllık çabamız sonucunda Kula-Salihli Jeoparkı, UNESCO Global Jeopark Ağı tarafından tescillenerek Avrupa Jeoparklar Ağı Birlik Üyesi oldu. Kula-Salihli Jeoparkı sayesinde sahip olduğumuz tarihi ve kültürel zenginliklerimiz turizme açılacak ve ilçemiz ekonomik anlamda gelir elde edecek” dedi.

Toplantıda ayrıca gündemde yer alan maddeler tek tek görüşülüp karara bağlanırken, Salihli Belediyesi'nin 2020 yılı ve izleyen 2 yıla ilişkin bütçe konusu, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belediye meclisi 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da bütçeyi görüşmek için yeniden toplanacak.