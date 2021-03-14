Başkan Kayda 5 mahallede vatandaşla buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahalle ziyaretleri kapsamında kırsal Yeniköy, Çaypınar, Başlıoğlu, Şirinyer ve Çamurhamamı mahallelerini ziyaret etti. Salihli Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan 102 mahalleye sosyal belediyeciliğin gereği olarak tüm belediye hizmetlerini götürdüklerini ifade eden Başkan Kayda, ‘Hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz kalmayacak' diyerek yola çıktıklarını, mahalle ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından kendisine iletilen tüm taleplerin yerine getirileceğini söyledi. Kırsal mahallelere talepleri doğrultusunda muhtarlık binası, sağlık evi ve kapalı etkinlik alanları kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Geleneksel hale getirdiğimiz hafta sonu programımızda, Bozdağ eteklerinde alabildiğince yemyeşil ormanların içerisinde doğal güzellikleri ve muhteşem manzarasıyla Yeniköy, Çaypınar, Başlıoğlu, Şirinyer ve Çamurhamamı Mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Mahalle ziyaretlerimizde hem talepleri dinliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlarımıza teslim ediyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere her zaman yardım eli uzattıklarını belirten Başkan Kayda, zor şartlarda geçim mücadelesi veren ailelere destek olmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlar işbirliğinde gıda paketi dağıtmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketlerini Yeniköy Mahalle Muhtarı İdris Özgün, Çaypınar Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Başlıoğlu Mahalle Muhtarı Tuncay Biçer, Şirinyer Mahalle Muhtarı Yaşar Karataş ve Çamurhamamı Mahalle Muhtarı Hüseyin Aygün'e teslim etti.

Başkan Kayda'nın 5 mahalle ziyaretinde Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan eşlik etti.