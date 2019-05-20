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Başkan Kayda: “5 yılda çok çalışarak büyük işler başardık”

Yeni dönemin ilk olağan müdürler toplantısında konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geride kalan 5 yılda çok çalışıp, büyük işler başardıklarını söyledi.


Salihli Belediyesi yeni dönemin ilk olağan müdürler toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Metin Durmaz ile birlikte katılan Başkan Zeki Kayda, 2014-2019 yıllarını kapsayan ilk dönemin değerlendirmesini yaparak, “5 yılda çok çalışarak büyük işler başardık. Kendi dönemimize ait eserlerle gurur duyacağız. Salihli tarihine yaptığımız hizmetlerle imzamızı attık” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek Salihli'ye büyük yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, Cumhur İttifakı ile devletin ve hükümetin gücünü de yanlarına aldıklarını söyledi. “Bizim önceliğimiz hizmettir” diyen Başkan Kayda, yeni dönemde de vatandaşlara hizmet noktasında şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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