İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kayda, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık ettiği “Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na” katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği “Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na” katıldı.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare Toplantısına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula, Sarıgöl ve Selendi belediye başkanları ile birlikte katılan Başkan Zeki Kayda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli oldu. Genel Başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız ile istişarelerde bulunduk" dedi.


MHP Genel Merkezinde yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güncel olaylar, seçim çalışmaları ve gündeme dair konularla ilgili değerlendirmeler yaparak, açıklamalarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.