Başkan Kayda, Bakan Varank ile telekonferans toplantısına katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize edilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlarının ve bölge müdürlerinin katılımlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda konuşan Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, yatırımcılardan büyük ilgi gören Salihli OSB'deki yatırımlar ve üretim yapan firmalar hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bilgiler verdi.

Son yıllarda yaptıkları yatırımlarla Salihli OSB'nin bölgenin sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini belirten Başkan Kayda, 2. Etapta 30 firmaya yer tahsisi yaptıklarını ve OSB'de pek çok sektörde üretim gerçekleştirilerek 2020 itibari ile en yüksek istihdam sayısına ulaştıklarını anlattı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile OSB'lerin sorunları ve çözüm önerileri ile Kovid-19 sonrası OSB'lerde yol haritası konularında istişarelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Kayda, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a bizlere gösterdiği ilgiden ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.