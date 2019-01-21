Başkan Kayda, başarılı judocuları kutladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Balıkesir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Grup Judo müsabakalarında başarılı derece elde eden Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularını ağırladı.

Salihli Belediyespor Judo Takımında Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Grup Judo müsabakalarında derece elde eden başarılı judocular Antrenörler Oktay Ayaz, Namet Gülmez ve Beden Eğitimi öğretmeni Cengiz Yılmaz ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Sporcuların yakaladığı başarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Başkan Kayda, sporcuları kutladı. Başarılı judocuları ödüllendiren Başkan Kayda, “Sizlerin geleceği bizler için çok önemlidir. Sporcularımızın madalya alması da bizleri sevindiriyor. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Judo Antrenörü Oktay Ayaz ise Balıkesir'de derece elde eden judocuların 15-17 Şubat tarihleri arasında Ordu'da yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandığını söyledi.