Başkan Kayda, belediye personeli ile iftar yaptı

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına katılan belediye personeli ile aileleri, eşi Sevgi Kayda ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte karşılayan Başkan Kayda, tüm çalışanlarının Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığına vurgu yapan Başkan Kayda, personeliyle Ramazan ayının bereketini hep beraber iftar sofrasında paylaştıklarını dile getirdi. Salihli Belediyesinin bütün çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Kayda, Salihli'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için 2014 yılında yola çıktıklarını ve tüm belediye çalışanları ile güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Mesai arkadaşlarıyla birlikte 9 yıldır Salihli'ye hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Kayda, “Bereket soframızda gönül birlikteliği yaptığımız mesai arkadaşlarımız ile buluşarak geleneksel hale getirdiğimiz mübarek Ramazan ayının güzel bir akşamında, sizlerle bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Sizlerle birlikte 9 yıldır güzel Salihli'mize hizmet ediyoruz ve mesai arkadaşlarımla beraber aynı yolu yürümekten inanın çok mutluyum. Değerli yol arkadaşlarım, mesai arkadaşlarımın kıymetleri eşleri ve sevgili çocukları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnanın sizlerle gece gündüz bu güzel şehre hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte Salihli'ye nasıl hizmet edilir herkese gösterdik ve güzel şehrimizde birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdik. Salihli'mize hizmet yolunda birlikte görev yapmanın onurunu yaşadığım mesai arkadaşlarıma, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçte, emekliye ayrılan mesai arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Aramızdan ayrılan mesai arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Şimdiden tüm yol arkadaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyor, sevdiklerinizle beraber sağlıkla ve mutlulukla dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum. Allah, hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve uzun ömürler versin. Salihli'mizi ve sizleri seviyoruz. Hepinize bu davetime katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber, güzel şehrimize daha büyük hizmetler kazandıracağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.

İftar programında Salihli Belediyesinin değişik birimlerinde görev yaparak emekliye ayrılan personele plaket takdim edildi.

İftar programı, Belediye Ney-Kaval Eğitmeni Yalçın Kutkaya'nın ney konseri ve Diyanet Şube Müdürü Yaşar Güç tarafından yapılan dua ile sona erdi.