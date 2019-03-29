Başkan Kayda: “Bu şehirde izimiz, karşınıza çıkmaya yüzümüz var”

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı MHP'li Zeki Kayda, Yenipazar ve Cumhuriyet mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kayda, yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlatarak, “Bu şehirde izimiz, karşınıza çıkmaya yüzümüz var. Cumhur İttifakı ile artık daha güçlüyüz” dedi.

Seçim çalışmalarına gündüz Yenipazar Mahallesi ve akşam ise Cumhuriyet Mahallesinde devam eden Cumhur İttifakının MHP'li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda'ya mahalle ziyaretlerinde MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Her 2 mahalle ziyaretinde konuşan Başkan Kayda, hizmet noktasında bu şehrin önünü asla kapattırmayacaklarını söyledi. Kayda konuşmasına şöyle devam etti: “Bu kalabalığı görünce Salihli halkı, AK Partili, MHP'li ve ülkücü kardeşlerim kararını Cumhur İttifakından ve Zeki Kayda'dan yana verdi. Çünkü ben 5 yıldan beri gece gündüz demeden çalışarak alın terimi bu şehir için akıttım, yapılamayan ve yapılamaz denilen projeleri bir bir hayata geçirip, hizmetin alasını yaptım. Bu projeleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte yaptık. Bugün Cumhur İttifakı'nın gücü ile daha da güçlüyüz. Biz söz verdik, yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim bu şehirde izimiz, karşınıza çıkmaya yüzümüz var. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Cumhur İttifakı ile çok güçlüyüz ve bu gücümüz ile yola devam edeceğiz”

Konuşmasında Millet İttifakı adayı Mazlum Nurlu ve eski belediye başkanı Mustafa Uğur Okay'a da yüklenen Başkan Kayda, “Bu halk sana vekillik görevi verdi, diğerine de 2 dönem belediye başkanlığı görevi verdi. Bu Salihli için ne yaptınız, bir çivi çaktınız mı? AK Partili milletvekillerine gidip de bu şehre 'hadi doğalgazı ve TOKİ'yi birlikte getirelim', 'üniversiteyi birlikte yapalım', 'hadi şu caddeleri yapalım', hadi 'şu ölüm yoluna köprülü kavşak yapalım' dediler mi? demediler. Salihli'de sadece oraya, buraya peşkeş çektin. CHP'nin önündeki otoparkı yıllarca birilerine ihale yapmadan verdin. Bu konu hakkında da ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldın. Artık Salihli size geçit vermeyecek. Çok çağdaş bir yönetim sergileyeceklermiş. Ben senin çağdaşlığını da gördüm. Diyor ki sabah girdiğimiz yoldan akşam dönemiyoruz. Şuan Salihli'de kapalı bir tek yolumuz yok. Ben senin nasıl, nereden geldiğini nereden bileyim. Mutlaka sen geldiğin yolu şaşırmışsındır. Burası Menderes Caddesi, buradan gelirsen, buradan gidersin. Ama buradan çıkarda farklı yerlere gidip, yolunu şaşırırsan, mutlaka başka bir sorun vardır” şeklinde konuştu.

Hiçbir işçinin ekmeği ile oynamadığını belirten Başkan Kayda, “Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın arasında her siyasi partiden arkadaşımız, müdürlerimiz var. Bizi suçlayanlar zamanında işçileri coplattı bunları herkes biliyor” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın da birer konuşma yapıp, Cumhur İttifakının MHP'li adayları Zeki Kayda ve Cengiz Ergün'e destek istedi.