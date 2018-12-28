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Başkan Kayda, çalışmaları inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Üst Fevzipaşa, Gökçepınar ve İnönü Caddelerinde devam eden yağmursuyu altyapı hat döşeme çalışmalarını inceledi.


Çalışmaların yürütüldüğü caddelerde Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile incelemelerde bulunan Başkan Kayda, Salihli ilçe merkezinde yaşanan yağmur suyu sıkıntısının sona ereceğini açıkladı. Başkan Kayda çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Başkan Kayda, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür etti.


Öte yandan Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Üst Fevzipaşa Caddesinde gerçekleştirdiği çalışmaları da inceleyen Başkan Kayda, “Doğalgaz ve yağmursuyu hattı çekilen caddemizde kaldırım düzenleme ve parke taş döşeme çalışmaları bitme noktasına geldi. Bu caddemiz alt ve üst yapısıyla tamamen yenilendi. Salihlimize hayırlı olsun” dedi.

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