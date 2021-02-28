Başkan Kayda çocukları sevindirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahalle ziyaretleri kapsamında çocuklara hediye ettiği ayakkabıları kendi elleriyle giydirdi.

Hafta sonu mesaisinde mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere gıda paketi dağıtımına katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyaret programının ilk durağı olan Damatlı Mahallesi'nde çocukları sevindirdi. Mahalle girişinde kendisini bekleyen çocukların ilgisini karşılıksız bırakmayan Başkan Zeki Kayda, onlarla sohbet ederek hediyeler verdi. Eğitim camiasında yıllarca görev yaptığı için çocukları çok sevdiğini dile getiren Başkan Kayda, ayakkabıları çocuklara giydirerek mutluluklarına ortak oldu. Kayda, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çok seviyorum. Hafta sonu mesaimizde Damatlı Mahallesinde bizleri karşılıksız sevgileriyle tebessümle karşılayan çocuklarımızı küçük hediyelerimizle sevindirdik. Yüzünüzden gülücükler eksilmesin. Sizleri çok ama çok seviyorum” dedi. Çocuklar da Başkan Kayda'ya teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar unutulmuyor

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdüren Salihli Belediyesi, pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara gıda paketi desteğinde de bulundu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da belediye ekipleri ile beraber mahalleleri gezerek gıda paketi dağıttı. Salihli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, geleneksel hale gelen hafta sonu mesaisinde Damatlı, Burhan, Çakaldoğan ve Yağmurlar mahallelerini ziyaret etti. Muhtarlar işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere salgının başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren gıda paketi dağıtımına devam ettiklerini ifade eden Kayda, ekiplerin mahalle mahalle gezerek gıda paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırdığını söyledi.

“Her zaman yanınızdayız”

Başkan Kayda, “İyi günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız” dedi. Hafta sonlarında mahalle ziyaretlerini geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Başkan Kayda, “Ekibim ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile sohbet ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Bu hafta sonu mesaimizde Damatlı, Burhan, Çakaldoğan ve Yağmurlar mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile buluştuk. Belediyemiz ve muhtarlarımız işbirliğinde zor şartlarda geçim mücadelesi veren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketleri dağıtıyoruz. Bu zor günleri hep beraber en kısa zamanda atlatacağız. Biz üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” diye konuştu.