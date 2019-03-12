Başkan Kayda: “Cumhur İttifakı olarak şimdi daha güçlüyüz"

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Zeki Kayda: "Salihli 15 yıl size yetki verdi, bu şehre ne kazandırdınız. Cumhur İttifakı olarak şimdi daha güçlüyüz yeni dönemde de şehrimize dev hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü Manisa'da, Salihli'de ve tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı var" şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Zeki Kayda, şehir merkezinde ilk buluşmasını Dedetaşı Mahallesinde gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti 24. dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı mahalle ziyaretinde Başkan Kayda, alanı dolduran hemşehrileriyle tek tek selamlaştı.

Dedetaşı Mahallesinde vatandaşlara seslenen Başkam Kayda, “Beş yıllık sürede Salihli'nin kalkınması için nereden nereye gelip neler yaptığımızı hepiniz gördünüz. Bugün tekrar, bir daha yeniden 5 yıllık süre için Zeki Kayda ile hazır mısınız? Çünkü Salihli halkı sadakat ister, çalışkan insanları bağrına basar. Salihli ihaneti, teröristleri hiç affetmez. Salihli Mehmetçiğe kurşun sıkanlarla birlikte hareket edenleri asla affetmeyecektir. Onlar terör örgütünün savunucusu bir partiyle beraber hareket etmekteler. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Salihli'de de kapalı kapılar arkasında pazarlık yapmaktalar. Onların bu zihniyetine sizlerin Cumhur İttifakına desteğiniz ile asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Doğu da kazanıp batıda Cumhur İttifakına kaybettireceklermiş. Salihli'de bu böyle oldu. Salihli'de ne yazık ki Atatürk'ün partisi bu insanlarla pazarlık içerisindedir. Bu pazarlıkları çiftliklerde yaptılar. Ne için, onların eş başkan dedikleri belediye başkan yardımcılığı, HDP yanlısı, PKK yanlısı insanları Salihli Belediyesine işe almak için. Salihli Belediyesine ait sosyal tesisleri bu insanlara teslim etmek için. Benim ülkücü, yol arkadaşım hiçbir zaman bunlarla hareket etmedi, etmeyecek” dedi.

Bismillah deyip göreve başladıktan sonra Salihli'de büyük dev projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Kayda, “Belediye 12 milyon lira borç aldık. Hiç ağlamadık, hiç sızlamadık. Dur-geç köprülerini yaptık. Yarım kalan kamyon garajı ve Gümüş Kafeyi tamamladık. Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, Atatürk Spor Salonu, Atış Poligonu, modern pazaryeri, yer altı otoparkı ve bedesten çarşısı, Masal Ormanı Parkını kazandırıp, yağmur suyu projeleri ile prestij caddelerini kazandırdık. Ama hem ilçe başkanı hem de vekillik yaptın, bu Salihli'ye ne kazandırdın. Salihli 15 yıl size yetki verdi, bu şehre ne kazandırdınız. Cumhur İttifakı olarak şimdi daha güçlüyüz yeni dönemde de şehrimize dev hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü Manisa'da, Salihli'de ve tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı var” şeklinde konuştu.

Doğalgazı Salihli'ye getirdiklerini ve Organize Sanayi Bölgesinde 25 yeni fabrikanın 10 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Başkan Kayda, “Şimdi Kültür Merkezini Salihlimize kazandıracağız. TOKİ Salihli'ye geldi. Dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak” dedi.