Başkan Kayda: "Cumhur İttifakı'nın ilk yatırımı Gümrük Müdürlüğü oldu"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde ilçeye kazandırılan ilk yatırımın Gümrük Müdürlüğü olduğunu ifade ederek, Salihli Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan müdürlüğün hayırlı olmasını diledi.

5 yılda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini ve Salihli'ye belediye tarihinde almadığı yatırımları kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, OSB 1. etabın tam kapasiteye ulaşmasından sonra belediyenin imkanlarıyla 2. etabı kamulaştırdıklarını söyledi. Doğal gazın ilçeye gelmesiyle birlikte Salihli OSB'nin yatırımcıların gözdesi olduğunu ve 26 firmaya 2. etaptan yer tahsisi yaptıklarını belirten Başkan Kayda, yeni fabrikaların temel atmaya başladıklarını söyledi. Başkan Kayda, doğal gazı ve Gümrük Müdürlüğü olan Salihli OSB'ye tüm sanayicileri ve yatırımcıları yeni fabrikalar açmaya davet etti.

Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde Salihli'ye Gümrük Müdürlüğünün geldiğine dikkat çeken Başkan Kayda, “OSB'nin içerisinde 15 dönümlük araziyi Gümrük Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Bugüne kadar gelmeyen Gümrük Müdürlüğü, Salihli'mize hızlı bir şekilde geliyor. İşte bu Cumhur İttifakı'nın gücü. Bu konuda emeği geçen, AK Parti İlçe Teşkilatımıza, MHP ve AK Partili Manisa milletvekillerimize, Manisalı 3 Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Salihli halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.