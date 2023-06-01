Başkan Kayda, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Kayda, Cumhur İttifakı birlikteliğinde zaferle taçlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek Salihli'ye kazandırılan yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Salihli Belediye Meclis Üyesi İrfan Demir ile birlikte Genel Başkan Bahçeli'ye ziyarette bulunan Başkan Kayda, Salihli Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı projeler ve devam eden hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı birlikteliğinde zaferle taçlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Sadir Durmaz'ı da ziyaret eden Başkan Kayda, projelerin yürütülmesi ile diğer tüm desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım ve Durmaz'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Başkan Zeki Kayda'ya çalışmalarında başarılar dileyerek Salihlililere selamlarını iletti.