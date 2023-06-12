Başkan Kayda: “Doğalgaz ile şehrimizin geleceğine yatırım yaptık”

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, doğalgazın ilçeye ve Organize Sanayi Bölgesine (OSB) gelmesi için çok mücadele verdiklerini belirterek, “Temiz enerji doğalgaz ile güzel şehrimizin geleceğine yatırım yaptık. Doğalgaz ile birlikte OSB'de yeni fabrikalar üretime başladı ve ilçemizde işsizliğe çare olduk. Salihli OSB'de hedefimiz 15 bin kişiye istihdam sağlamak” dedi.

2016 yılında doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını ve 1 Aralık 2019 itibarıyla doğalgazın Salihli'ye geldiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Gaz tarafından ilçe merkezindeki tüm mahallelere doğalgaz hattı çekildiğini, 2023 yılında 5 bin konuta doğalgaz kutuları konulduğunu söyledi. Cumhuriyet, Kurtuluş, Aksoy, Sağlık, Kırveli, Yörük, Seyrantepe, Şehitler, Zafer, Beş Eylül, Namık Kemal, Atatürk, Dedetaşı, Güneş ve Gümüş mahallelerinde doğalgaz hatlarının çekildiğini kaydeden Başkan Kayda, bu yıl Keli Mahallesi'nin bir bölümüne de doğalgaz hattı çekileceğini ve doğalgaz çalışmalarının Yılmaz Mahallesi ile devam edeceği müjdesini verdi.

İki dönemde yaptıkları hizmetler ile Salihli'nin geleceğine imza attıklarını vurgulayan Kayda, “Şehrimizin büyümesi ve gelişmesi için doğalgaz mutlaka Salihli'ye gelmeliydi. Doğalgaz, Salihli'de sanayimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. İlçemizde görülen hava kirliliğinin önlenerek insanlarımızın temiz ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşmaları noktasında doğalgazın Salihli'ye bir an önce gelmesi için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik” dedi.

İlçede jeotermal enerjinin de ısınmada kullanıldığını belirten Başkan Kayda, Sanko Enerji iş birliğinde yeni jeotermal kuyularının açıldığını ifade ederek, 10 bin 100 abonenin de jeotermal kullandığı Salihli'de temiz enerjinin hızla yayıldığını söyledi.

Verilen tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Kayda, şöyle konuştu: “Doğalgazı ilçemize getirdik, jeotermal ile birlikte şehrimizi temiz enerji ile ısıtıyoruz. İlçemizde, 21 bin abonemiz doğalgaz, 10 bin 100 abonemiz jeotermal ile ısınıyor. 44 bin konutun ise doğalgaz hatları çekildi ve doğalgaz kutuları hazır hale getirildi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi için 2014 yılından bugüne başlattığımız çalışmalar sonucunda ilçemizde işsizliğe çare olduk. Salihli OSB'de hedefimiz 15 bin kişiye istihdam sağlamak. OSB 1. Etapta 46 işletme üretimde, 2. Etapta 13 işletme üretimde ve 38 işletme inşaat aşamasında olup toplamda 6 bin 500 insanımız istihdam edilmiştir. Biz, Salihli'mizin geleceğine yatırım yaptık.”