Başkan Kayda, Eğitim-İş'ten destek istedi

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, seçim çalışmaları kapsamında Eğitim-İş Sendikası Salihli Temsilciliğini ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Sendika temsilcisi Mehmet Şen ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Başkan Kayda, görev yaptığı 5 yıl süre zarfında ilçeye kazandırılan projeler hakkında bilgi verirken, yeni dönem içinde yetki verilmesi halinde ilçeye kazandırılacak olan yeni projeleri anlattı. Salihli'de hayal edilemeyecek olan projeleri hayata geçirdiklerini vurgu yapan Başkan Kayda, 5 yıl önce vaat ettikleri projeleri yaptıklarını, hatta söz vermediklerini de yaptıklarını

belirtti.

Bu kez seçimlere Salihli'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gireceğini belirten Başkan Kayda, Cumhur İttifakı ile bu seçimlerden daha da güçlü çıkacaklarını söyledi. Başkan Kayda, “Milletimizin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız. Manisa Büyükşehir ve 17 ilçede Cumhur İttifakı'nın ruhu ile hedef ve amacına uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Güçlü bir birliktelikle kardeşlik içerisinde çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah hayırlı işlere ve büyük başarılara imza atacağız” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eden Eğitim-İş Temsilcisi Mehmet Şen, Başkan Kayda'ya çiçek takdim etti.

Başkan Kayda'ya, ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu eşlik etti.