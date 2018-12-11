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Başkan Kayda, Hasalanlı kadınları ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kadınlarımız Salihli’yi Tanıyor” projesi kapsamında Salihli’deki dev projeleri gezip, yerinde görme imkanı bulan Hasalanlı Kadınları ağırladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kadınlarımız Salihli'yi Tanıyor” projesi kapsamında Salihli'deki dev projeleri gezip, yerinde görme imkanı bulan Hasalanlı Kadınları ağırladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Merkez, kırsal ayrımı yapmaksızın her mahallemize hizmet taşıyoruz. Tek amacımız sizlerin günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmak. Hepinizi memnun şekilde Salihli'den uğurlamak bizleri mutlu etti. Hepinize eşiniz, dostunuz aileniz ile uzun sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.


Ziyarette kadınlar Salihli için birçok önemli projeyi hayata geçiren ve özellikle mahallerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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