Başkan Kayda: “Hedefimiz Salihli OSB'de 10 bin kişiye istihdam sağlamak”

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Salihli Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Zeki Kayda'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kıvırcık, Başkan Kayda'yı tebrik ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhur İttifakı'nın Salihli'de zafere ulaştığını belirten AK Parti Manisa Milletvekili Kaplan Kıvırcık, “Cumhur İttifakı'nın birlikteliği sonucunda Salihli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zeki Kayda'yı tebrik ediyorum. Yeni dönemde Salihli'ye yapacağı hizmetlerde biz de Başkanımıza destek olacağız. Kırveli alt geçit projesi ve demiryolunun şehir dışına taşınması konusunda 3 bakanımız, AK Parti'li ve MHP'li 7 milletvekilimiz ile Belediye Başkanımız Zeki Kayda'nın her zaman yanında ve destekçisi olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Kayda ise, “Salihli'mize hükümetimizin ve Manisa milletvekillerimizin destekleri ile daha güzel hizmetler kazandıracağız. 5 yılda Salihli'mizi güzel hizmetlerle buluşturduk yeni dönemde daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. Organize Sanayi Bölgesinde hedefimiz 10 bin kişiye istihdam sağlamak. Kırveli alt geçit projemiz, demiryolunun şehir dışına taşınması için sayın milletvekillerimiz bizlere her zaman destek oluyorlar. Salihlili hemşehrilerimize hizmetlerimiz ile layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Söz verdiklerimizi yaptık, söz veriyoruz yapacağız” dedi.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, AK Parti Salihli Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, AK Parti Salihli Gençlik Kolları Başkanı Fethi Söğüt, belediye meclis üyeleri ile AK Parti Salihli İlçe Yönetimi eşlik etti.