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Başkan Kayda, Hilal Öztürk'ü tebrik etti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, dünya üçüncüsü olan Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu milli judocu Hilal Özrtürk’ü tebrik etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, dünya üçüncüsü olan Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu milli judocu Hilal Özrtürk'ü tebrik etti.


Başkan Kayda, “Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen, 64 ülkeden 211'i kadın ve 265'i erkek olmak üzere toplam 476 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Salihli Belediyesporumuzu Ay-yıldızlı formayla temsil eden Milli Takım sporcumuz Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Milli judocumuz Hilal Öztürk'ü yetiştiren ailesini, Belediyespor Antrenörlerimizi ve başarılı sporcumuz ile Salihli Belediyespor Judo Takımımızı tebrik ediyorum” dedi.


Öte yandan dünya üçüncüsü milli judocu Hilal Öztürk'ü Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de tebrik ederek şunları söyledi: "Bronz madalya kazanan sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum.”

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