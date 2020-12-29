Başkan Kayda: “Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak”

00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi açıklama yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yılbaşı ve sonrasında uygulanacak aralıksız sokağa çıkma kısıtlamasında Salihli Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Başkan Kayda, açıklamasında, “Vatandaşlarımızın son dönemlerde alınan tedbirlere uymada gösterdiği özveri sonucunda koronavirüs salgınının yayılım hızında düşüş eğilimine girildiği yetkililerce açıklanmıştır. Bununla birlikte alınan kararlara ve tedbirlere titizlikle uyulması gerekmektedir. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren ekiplerimiz yollardaki tamirat ve taş döşeme işlerini yürütürken, sağlık ve temizlik ekiplerimiz tüm cadde, sokak ve ATM, durak gibi kamusal alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürmektedir. Zabıta ekiplerimiz halkımızın sağlığı ve huzuru için denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Belediyemiz Vefa Sosyal Destek Ekibi vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmeye devam etmektedir. Bu süreçte can dostlarımız, sokak hayvanları da unutulmamakta, beslenme noktalarına ve rekreasyon alanlarına düzenli olarak gıda ve su takviyesi yapılmaktadır. 31 Aralık 2020'de başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekiplerimiz tüm planlamalarını yapmış, vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve mutluluğu için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye hazırlanmıştır. Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak. Tüm hemşehrilerime, sağlıklı günler diliyorum” dedi.