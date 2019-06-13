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Başkan Kayda, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde 2.

kez Salihli Belediye Başkanı seçilen Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.


Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı nedeniyle Ankara'ya giden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Salihli Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü proje ve hizmetler hakkında Genel Başkan Bahçeli'ye bilgiler verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek istişarede bulunan Başkan Kayda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da makamında ziyaret ederek yeni dönem çalışmalarını anlattı.


Ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salihlililere selamlarını iletti.

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