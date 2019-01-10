Başkan Kayda, Salihli basınını unutmadı

Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan ile birlikte gazetecileri ziyaret eden Başkan Kayda, “Toplumun tarafsız bir şekilde aydınlatılması için yoğun mesai harcayarak çalışıyorsunuz. Fedakar, objektif, tarafsız tüm basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.