Başkan Kayda: “Salihli'nin anahtarını ehline teslim edeceğinizden şüphem yok”

31 Mart yerel seçim çalışmalarına Yörük ve Şehitler Mahallesi'nde sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP'li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “5 yılda Salihli'de çok güzel projeler hayata geçirildi. Hizmet serüveninin devamı için yine Salihli'nin anahtarını ehline teslim edeceğinizden hiç şüphem yok” dedi.

Cumhur İttifakı yerel seçimlere kısa süre kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Yörük ve Şehitler Mahallelerinde vatandaşlar ile buluştu. Yörük ve Şehitler Mahallelerinde meşalelerle karşılanan Başkan Kayda, miting alanını dolduran vatandaşları selamladı. Şehitler Mahalle ziyaretine ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da katılarak Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Başkan adayı Cengiz Ergün'e destek istedi.

AK Partili Dinç: “Mührü 3 kez, 3 hilale vuracağız”

Mahalle buluşmalarının açılış konuşmasını yapan MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Cumhur İttifakının bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ve bekası için kurulduğunu dile getirerek, ittifak adaylarına destek isterken AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise, “Biz bu seçimlerde AK Partili gönüldaşlar olarak oyumuzu Salihli'de Zeki Kayda başkanımız, Manisa Büyükşehir'de Cengiz Ergün başkanımıza verip, onların yanında dik duracağız. Sandığa gittiğimizde ampulü aramayacağız, mührü 3 kez, 3 hilale vuracağız. Buna dikkat edelim, bilmeyenlere de mutlaka anlatalım. Seçimlerde sizlerden güçlü destek bekliyoruz” dedi.

“Salihli kararını Cumhur İttifakından yana vermiş”

Konuşmasına, “Sizlere hemşehriniz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ve sevgilerini getirdim” diyerek başlayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, “Bu coşku ve birlikteliği görünce fazla bir şey söylemeye gerek yok. Salihli ve Şehitler Mahallesi kararını Cumhur İttifakından yana vermiş. 31 Mart yerel seçimlerinde sizlerin güçlü desteği ile Salihli'nin anahtarını bir kez değerli belediye başkanımız Zeki Kayda'ya teslim edeceksiniz” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı olarak Türk Bayrağı'nın altında birleştik”

Cumhur İttifakı'na olan desteğin hem Salihli'de, hem Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçelerde çığ gibi büyüdüğünü belirten Cumhur İttifakının MHP'li başkan adayı Zeki Kayda, “Salihli'de gittiğimiz her mahalleyi sizlerin desteği ile sallıyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türk Bayrağı'nın altında birleştik. Bu birleşme bir seçim birleşmesi değil, bu birleşme ülkenin bekası için, gelecek nesillerimiz için bir birleşmedir.” dedi.

“Salihli'deki gelişim ve değişimi görüyorsunuz”

Salihli'de verdiği sözleri yerine getirmenin onurunu yaşadığını belirten Başkan Kayda, “Çünkü sizlere ne söz verdiysem yerine getirip, sizlerin karşısına öyle çıkıyorum. Eğer verdiğim sözleri yerine getirmeseydim, sizlerin karşısına çıkacak yüzüm olmazdı. Siz yapılan hizmetler ve hayata geçirilen dev projelerle Salihli'deki gelişimi ve değişimi yakından görüyorsunuz. Salihli'deki hizmet serüvenin Büyükşehir ve Cumhur İttifakının desteği ile devamı için sizlerin kentin anahtarını ehline emanet edeceğinizi biliyorum, bundan da hiç şüphem yok” dedi.