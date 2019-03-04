Başkan Kayda: “Salihli'nin hizmetkarıyım”

31 Mart yerel seçim çalışmalarına Güneş ve Gümüş mahallelerinde sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Ben Salihli'nin hizmetkarıyım.” dedi.

Gündüz Avar Caddesi'nde bulunan esnafları AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ile birlikte ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, akşam ise Güneş ve Gümüş mahalle sakinleri ile buluştu. Başkan Kayda, mehter eşliğinde karşılandı.

Gümüş ve Güneş mahallelerinde konuşan MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün'e destek istedi. MHP İlçe Başkanı Akın, “Salihli'de 5 yıldır her gününü hizmet etmekten başka bir şeyle geçirmeyen MHP'li Zeki Kayda'ya bu dönemde de destek verin” derken AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise, “Gümüş ve Güneş Mahalleleri bize güneş gibi doğdu. Biz Cumhur İttifakı ile yola çıktık. Bu birliktelik pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek. Seçimlerde oy pusulasında sadece üç hilal olacak. Biz burada ampulün rengini ve şeklini aramayacağız. Bizim ampulümüz üç hilaldir. Sandığa gidip, mührü 3 hilale vurun. Biz bunu yapmacık değil, gönülden söylüyoruz. Salihli'de Zeki Kayda başkanımız ile gönül belediyeciliğini sürdürmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyesi adayları ve partililerin eşlik ettiği buluşmada vatandaşlara seslenen Başkan Kayda, “Salihli'yi değiştireceğiz deyip, yola çıktık. Görev yaptığımız 5 yılda, yapılamaz denilen, hayal projeleri bir bir hayata geçirip, Salihli'ye çağ atlattık. Bunu Güneş ve Gümüş mahallesi sakinlerimiz olmak üzere tüm halkımız gözlemledi.” dedi.

Başkan Kayda, “Salihli'de gençler için Atatürk Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, çocuklar için Masal Ormanı Parkı, esnaf için Modern Pazaryeri, avcılar için Atış Poligonu, araçlar için yer altı otoparkı kazandırırken, su baskınlarına karşı yağmur suyu projesini, sık sık kazaların meydana geldiği karayolu üzerine köprülü kavşak projesini yaptık. Caddelerimizi de altyapılarını tamamlayıp modern hale getirdik. Gıda Bankasını kurduk veren el, alan eli görmesin diye. Bu sosyal belediyeciliğin bir örneğidir. Bu hizmetleri bizi bir şey yapmadılar diyerek eleştirenler 10 yılda sadece hayvan barınağı, hayvan pazarı ile 2 muhtarlık binasından başka bir şey kazandırmayanlar bu söylediklerimi iyi dinlesin” dedi.

Salihli'yi 5 yıldır ortak akıl ile yönettiklerini vurgulayan Başkan Kayda, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak AK Parti ile kenetlenip bu yola çıktık. Salihli'yi bu kez Cumhur İttifakı ile yöneteceğiz. Şunu da herkes iyi bilsin” şeklinde konuştu