Başkan Kayda: “Salihli'nin yağmur suyu çilesine son verdik”

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz gün Manisa genelinde metrekareye 31.8 kilogram ile en çok yağışın düştüğü ilçenin Salihli olduğunu hatırlatan Başkan Kayda, yağmur suyu hattı sayesinde şehir merkezinde aşırı yağışlar nedeniyle hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Şehir merkezindeki cadde ve sokaklara döşenen 32 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ile ilçenin kanayan yarası olan yağmur suyu çilesine Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde son verdiklerini vurgulayan Başkan Kayda, “2014 yılından bugüne kadar yaptığımız hizmetler ve hazırladığımız projeler ile güzel şehrimize büyük yatırımlar kazandırdık. Bunlardan birisi de yağmur suyu projemiz. Büyükşehir ve Belediyemiz işbirliğinde tamamladığımız, o günkü değeri 30 milyon lira olan 32 kilometrelik Yağmur Suyu Projesi ile Salihli'mizi yıllardır yaşadığı yağmur suyu çilesinden kurtardık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çalışmalar sırasında bizlere verdiği desteklerden dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.