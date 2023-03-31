Başkan Kayda: “Salihli'yi 9 yılda dev yatırımlarla buluşturduk”

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, hizmetlerle dolu dolu geçen 9 yıllık görev süresini tamamlamanın onurunu yaşadığını söyledi. Başkan Kayda, “Salihli sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta bizlere inanan, güvenen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel şehrimizi 9 yılda dev yatırımlar ve hizmetlerle buluşturduk” dedi.

Salihli'ye milyonlarca liralık yatırım yaptıklarını ve sosyal belediyecilik projelerinin yeni dönemde de artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, Belediye Başkanlığında geçen 9 yılını değerlendirdi.

“Salihli sevdamızı hizmetlerimizle perçinledik”

2014 yılında ‘Bismillah' diyerek göreve başladığını anlatan Başkan Kayda, “30 Mart 2014 tarihinden bu güne doğup büyüdüğüm Salihli'mize hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Salihli sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta bizlere inanan, güvenen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız bu süreçte tek düşüncemiz Salihli oldu. Ege'nin incisi Salihli'mizi; eğitimden turizme, tarımdan sanayiye her alanda daha yukarılara taşımayı hedefledik. 102 mahalleyi ve 160 bini aşkın insanı hizmetlerle buluşturmak elbette zordu. Ama imkansız değildi. Zoru başarmak, Salihli sevdamızı hizmetlerimizle perçinlemek için en büyük desteği siz değerli hemşehrilerim verdiniz. 31 Mart 2019'da Salihli'de Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlendik. Dokuz yılda dev yatırımları ve projeleri sizlerin hizmetine sunduk. Devlet Bahçeli Kent Meydanı, Kurtuluş ve Gümüşçayı Pazaryerleri, Gümüşçayı 1 ve 2 köprüleri, Halk Ekmek Fabrikası, Türk Dünyası Parkı, Yılmaz ve Poyrazdamları köprüleri, Aile Sağlığı Merkezlerini kazandırdığımız ilçemize daha büyük işler yapmak için, daha güzel hizmetler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha güçlü Salihli olmak adına, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Senlik, benlik tartışmalarını bırakarak hep birlikte sağlıklı günlere kavuşacağız. Salihli sevdamızla gecemizi gündüzümüze verişimizin 9. yılında, bu güzel şehrin belediye başkanı olarak sizlere güzellikler sunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Nice güzelliklerle dolu sağlıklı yıllarda buluşmak dileğiyle” dedi.