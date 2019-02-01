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Başkan Kayda şampiyon judocuları ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda +70 kiloda rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olan Hilal Öztürk ve derece elde eden judocuları ağırladı.


Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen ve 61 ilden 324'ü kadın, toplam 803 sporcu katılımı ile gerçekleştirilen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında derece elde eden başarılı judocular Antrenörler Oktay Ayaz ve Namet Gülmez ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Şampiyonu olan Hilal Öztürk ve derece elde eden judocuları tebrik eden Başkan Kayda, “Bizleri her zaman gururla temsil eden sporcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Elde ettikleri derecelerle Milli takıma seçilip, ülkemizi temsil etmeye hak kazanan judocularımıza Avrupa kupalarında başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaretlerinden dolayı judoculara teşekkür eden Başkan Kayda, judoculara çeşitli hediyeler verdi.

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