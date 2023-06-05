Başkan Kayda: “Seçimleri ülkemizin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü kazandı”

MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 4 Mayıs Milletvekilliği ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak, "14 Mayıs seçimlerinde Manisa'dan meclise gönderdiğimiz vekillerimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başarılar diliyorum. Salihli Belediyesi olarak Cumhur İttifakı'nın imkanlarından faydalanmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, 14 Mayıs Milletvekilliği ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Başkan Kayda, “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkemize hayırlı olsun. Cumhur İttifakı'nın başarısını hem milletvekilliği, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçerek gösterdik. Seçimleri herkes kazandı, önümüzdeki yüzyılın gençleri kazandı, evlatlarımız ve torunlarımız kazandı. Ülkemizin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü kazandı” dedi.

“Bu seçimler gerçekten çok önemliydi” diyen Başkan Kayda, “HDP'nin PKK ile birlikte ortak desteklediği ittifakın başarılı olmaması çok çok önemliydi. Toplum da çok parçalı bir yapıya bunlara fırsat vermedi. Yeni dönem Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Seçmen hizmete oy veriyor”

Salihli'deki seçmen hareketlerini de değerlendiren Başkan Kayda, “2018 milletvekilliği seçimlerinde AK Parti yüzde 30, MHP yüzde 12, CHP yüzde 34, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 7 oy almış. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Muharrem İnce yüzde 42, Meral Akşener yüzde 11, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39, Selahattin Demirtaş yüzde 5 oy almış. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın aldığı oy harici diğer adayların, aldığı toplam oy yüzde 60 idi. 2019 yılında ise belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. İki adayın yarıştığı Salihli'de Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP'nin adayı yüzde 50 oy alırken, Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'nin adayı yüzde 47, bağımsız aday ise yüzde 2 oy aldı. 2023 milletvekili seçimlerinde ise AK Parti yüzde 25, MHP yüzde 14, Yeşiller ve Sol Gelecek yüzde 6, CHP yüzde 36, İYİ Parti yüzde 12 oy alırken, Cumhurbaşkanlığı 1.turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54, Sinan Oğan yüzde 5, ikinci turda ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 58 oy aldı. Şunu söyleyebiliriz, Salihli'deki oy hareketliliğinde 2018 ile 2023 arasında herhangi bir fark yok. Genel ve yerel seçim sonuçlarına baktığımızda Salihli'de şu da ortaya çıkıyor. Vatandaşımızın genel ve yerel seçime bakma oranı farklı, bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi, yerelde Salihli'de hizmetin ön plana çıktığını görüyoruz” dedi.

“Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz”

Başkan Kayda, açıklamalarına şöyle devam etti: “İşin özü şu, işini en iyi yapan, üreten, toplum tarafından destekleniyor ve işinin başında kalıyor. Bizde Salihli'de çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Salihli Organize Sanayi Bölgesiyle, doğalgazıyla, tesislerimizle, fakültemizle, hastanenin gelişmesiyle, yeni spor komplekslerinin yapımıyla, projelerimizin son noktasına getirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. 2024 seçimlerine kadar birçok projemizi de hayata geçireceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde Manisa'dan meclise gönderdiğimiz vekillerimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başarılar diliyorum. Salihli Belediyesi olarak Cumhur İttifakı'nın imkanlarından faydalanmaya devam edeceğiz. Bizler için çok önemli olan Ramiz Turan Stadı Spor Kompleksi, Devlet Hastanesi ve Devlet Demiryollarının şehir dışına taşınarak bypass edilmesi gibi projeler ile yeni fakültelerin eklenmesidir. Bizlerin de yerelde organize sanayi bölgesidir. OSB'de 2.etabı bitirdik. 3.etap için kamulaştırma süreci başladı. Hedefimiz işsizliğin sıfıra indiği bir Salihli inşa etmektir. Salihli halkımıza hizmet etmek bizler için çok çok önemli. Salihli'mizi ve insanlarımızı çok seviyoruz”